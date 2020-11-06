Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні. Водночас він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Таку заяву він зробив на церемонії відкриття третьої лінії мінського метро.

"Дехто від нас вимагає нових виборів. Гарантую вам нові вибори, коли ви (народ - ред.) ухвалите рішення. Німці вчора в себе в парламенті ухвалили рішення для нас білорусів. Ви спочатку у себе там розберіться, у Польщі розберіться. Я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців провести нові вибори", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Офіційно, перемогу здобув Олександр Лукашенко, за якого нібито проголосували понад 80% виборців.

Білоруська опозиція, Євросоюз та ще ряд країн, серед яких і Україна, не визнали результати виборів в Білорусі та вимагають перевиборів. Крім того, через ймовірну фальсифікацію виборів в Білорусі вже третій місяць тривають акції протесту.

Нагадаємо, сьогодні ЄС ввів санкції проти Лукашенка та 14 білоруських посадовців через кричущу ситуацію в Білорусі.

Крім того, Лукашенко заявляв, що не планує втікати з Білорусі у разі зміни влади в країні.