Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мог бы полететь в Москву вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".
Лукашенко напомнил, как российский диктатор предложил Зеленскому встретиться с ним в Москве. Он добавил, что "это жестоко и невозможно".
" Мы с Владимиром Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Я как гарант его безопасности мог бы сесть с ним и прилететь в Москву, поговорить " ,
В то же время, он считает, что украинский президент не согласится на такое предложение.
" Ну, не согласится - пусть тогда воюет. Пусть сам уходит на фронт с автоматом и воюет " ,
Он подчеркнул, что войну нужно остановить, и предположил, что во время трехсторонних переговоров в Москве могли бы договориться.
" И я уверен, мы скорее договорились бы между собой, чем с вами, о завершении этой войны, будущем, укладе и т.д. И люди бы это восприняли " ,
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что российский диктатор якобы "побеждает на фронте".
Напомним, недавно Лукашенко заявил, что войну в Украине необходимо остановить, поскольку мир может оказаться на пороге Третьей мировой войны.
Кроме того, белорусский диктатор ответил на призыв президента США избрать нового лидера Украины. Он заявил, что украинский народ будет решать, кто будет президентом.