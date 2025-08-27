Лукашенко обсуждает с США освобождение политзаключенных в обмен на смягчение санкций, - СМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет переговоры с представителями США, на которых обсуждается вопрос освобождения политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Rzeczpospolitа .

При этом Лукашенко предлагает в обмен на освобождение заключенных смягчить санкции.

Три источника издания подтвердили, что решение может затронуть "большую часть" из оставшихся 1300 заложников режима, которых затем вывезут в одну из стран ЕС.

Лукашенко надеется на отмену санкций, особенно тех, которые были наложены на белорусскую авиакомпанию "Белавиа". Ограничения в отношении упомянутой компании ввели после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Еще одним приоритетом является снятие ограничений с завода "Беларуськалий" - крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений.

Как утверждает один из источников, также беларусский диктатор стремится наладить хорошие отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом, поскольку "хочет выйти из изоляции".