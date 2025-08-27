Лукашенко обсуждает с США освобождение политзаключенных в обмен на смягчение санкций, - СМИ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет переговоры с представителями США, на которых обсуждается вопрос освобождения политзаключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Rzeczpospolitа.
При этом Лукашенко предлагает в обмен на освобождение заключенных смягчить санкции.
Три источника издания подтвердили, что решение может затронуть "большую часть" из оставшихся 1300 заложников режима, которых затем вывезут в одну из стран ЕС.
Лукашенко надеется на отмену санкций, особенно тех, которые были наложены на белорусскую авиакомпанию "Белавиа". Ограничения в отношении упомянутой компании ввели после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Еще одним приоритетом является снятие ограничений с завода "Беларуськалий" - крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений.
Как утверждает один из источников, также беларусский диктатор стремится наладить хорошие отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом, поскольку "хочет выйти из изоляции".
Напомним, Лукашенко и Трамп созванивались 15 августа, перед встречей последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.
Тогда белорусский диктатор пригласил Трампа с семьей посетить Минск, а тот поблагодарил его за освобождение 16 политзаключенных, среди которых был муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей.
Президент США также сообщил, что ведет переговоры по вызволению еще 1300 узников. Многие из них были арестованы в ходе подавления массовых протестов после выборов 2020 года.
В свою очередь в одном из постов в соцсети Truth Social Трамп повторил эту цифру и похвалил Лукашенко, намекнув, что ожидает от него соответствующих шагов. Сам диктатор подтвердил факт такого обсуждения.
Отметим, 1300 политических заключенных находятся в списке запрещенного в Беларуси правозащитного центра "Весна", возглавляемого осужденным на 10 лет лишения свободы Алесем Беляцким. В 2022 году он был одним из лауреатов Нобелевской премии мира.
Юрист "Весны" Павел Сапелко заявил, что около 30 политических заключенных нуждаются в немедленной медицинской помощи. В списке лиц с серьезными проблемами со здоровьем числится 190 имен.