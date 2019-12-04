Лукашенко помітив ознаки нового переділу планети

Лукашенко заявив, що світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Сербії заявив, що світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили", а не мирним шляхом, на підставі міжнародного права. Про це він сказав під врея візиту до Сербії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Лукашенко зізнався, що підозрює новий переділ планети.

"Я іноді з висоти прожитих президентських років починаю думати, не почався новий переділ нашої планети. І всі ми добре знаємо, до чого це може привести", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь і РФ планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

"Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями , коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Раніше Лукашенко поставив під сумнів можливий союз з Росією, оскільки Москва, за його словами, постійно змінює умови.

Лукашенко заявив, що кожен рік Російська Федерація "підсовує нові умови" Мінську. Він додав, що постійні зміни умов завдають шкоди білоруській економіці.