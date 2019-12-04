ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко помітив ознаки нового переділу планети

Новини » В світі     04.12.2019 - 03:23
Лукашенко помітив ознаки нового переділу планети

Лукашенко заявив, що світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Сербії заявив, що світові лідери все частіше вирішують проблеми "з позиції сили", а не мирним шляхом, на підставі міжнародного права. Про це він сказав під врея візиту до Сербії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Лукашенко зізнався, що підозрює новий переділ планети.

"Я іноді з висоти прожитих президентських років починаю думати, не почався новий переділ нашої планети. І всі ми добре знаємо, до чого це може привести", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь і РФ планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

"Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями , коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Раніше Лукашенко поставив під сумнів можливий союз з Росією, оскільки Москва, за його словами, постійно змінює умови.

Лукашенко заявив, що кожен рік Російська Федерація "підсовує нові умови" Мінську. Він додав, що постійні зміни умов завдають шкоди білоруській економіці.

Лукашенко і Путін домовилися про створення єдиного уряду Лукашенко сподівається на більш тісні зв'язки з Фінляндією та Швецією
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся