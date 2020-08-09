Лукашенко про вибори в Білорусі: ніхто нічого не втратить, ситуація не вийде з-під контролю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на хід виборів глави держави в країні. За його словами, ніхто нічого не втратить, а ситуація не вийде з-під контролю.

Його словами цитує білоруське видання tut.by.

Спілкуючись з журналістами після відвідання виборчої дільниці, Лукашенко сказав:

"Ситуація не вийде з-під контролю, ніхто нічого не втратить, це я вам гарантую. Це головне завдання чинної влади, не тільки президента. Тут складність в тому, щиро вам скажу, що ми ще досі дечого не знаємо. А може, і багато чого не знаємо. Тому ми змушені працювати по всіх фронтах".

Нагадаємо, Білорусі сьогодні спостерігаються проблеми з інтернетом. Жителі країни говорять про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету відразу у декількох операторів.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі затримали незалежного спостерігача.