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Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним

Автор: Юлія Бойко

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю "РИА Новости".

Зокрема, за його словами, Крим був нібито "де-факто російським" і до так званого референдуму.

"Ми всі розуміли, що Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", - наголосив Лукашенко.

Він також заявив про намір відвідати окупований острів.

"Ми тричі про це говорили (з президентом РФ Володимиром Путіним, - ред). І він повинен був сам визначитися, коли зручнішим буде час, там теплішим, навіть ідеальним був. Я йому - коли запросите, тоді й полетимо", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що на сьогоднішній день окупований Крим нібито є територією Росії. При цьому він наголошував на незмінності позиції Мінська про належність півострова.

А МЗС України пригрозило Мінську наслідками, якщо він офіційно визнає Крим російською територією.

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Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяКрим