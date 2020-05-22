Лукашенко обурився відмовою РФ надати полігон для випробування білоруських ракет

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився небажанням Росії надати полігон для випробування ракет. Лукашенко назвав це "сигналом".

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко зазначив, що ракетне високоточне озброєння досі є найкращим способом відповісти на військову агресію. Зараз Білорусь збирає китайські ракети, а також розробляє власну ракету, здатну вражати цілі на дальності до 300 км.

Для випробування цієї ракети розглядаються полігони в Китаї, Казахстані, Узбекистані, Саудівської Аравії. Однак найближчий союзник Білорусі - Росія відмовляється надати такий полігон.

"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того що не погодився з нами ракету зробити, ще й полігон не надає... Слухайте, це питання", - заявив Лукашенко.

Він також дав конкретні доручення щодо вирішення проблемних питань. Частина з них лежить у сфері вдосконалення нормативно-правової бази, організації взаємодії з партнерами, відзначає видання.

Раніше Лукашенко обурювався завищеною ціною на російський газ. Президент зазначив, що Росія продає Білорусі природний газ приблизно в два рази дорожче, ніж європейським країнам, зокрема Німеччини.