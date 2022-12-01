Лукашенко выдумал "противника" и утверждает, что Беларуси удается его сдерживать

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил об "угрозах". Он заявил, что Беларуси удается противостоять "противнику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - заявил Лукашенко во время совещания по обороне.

При этом самопровозглашенный президент приказал военным "извлекать уроки" из происходящего по периметру Беларуси.

"Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки", - добавил он.