Лукашенко выдумал "противника" и утверждает, что Беларуси удается его сдерживать

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил об "угрозах". Он заявил, что Беларуси удается противостоять "противнику".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
"Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - заявил Лукашенко во время совещания по обороне.
При этом самопровозглашенный президент приказал военным "извлекать уроки" из происходящего по периметру Беларуси.
"Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки", - добавил он.
Напомним, недавно Лукашенко призвал Украину начать переговоры с Россией, поскольку дальше, по его словам, будет "полное уничтожение".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.