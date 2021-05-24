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Лукашенко затвердив закон, який дозволяє відключати зв'язок в Білорусі

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 12:53
Лукашенко затвердив закон, який дозволяє відключати зв'язок в Білорусі Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє відключати зв'язок по всій країні. Як йдеться в документі, такі заходи можуть бути вжиті в разі загрози національній безпеці.

Про це пише БЕЛТА.

Повідомляється, що для запобігання ситуацій, які створюють загрозу національній безпеці Білорусі, можуть бути вжиті заходи щодо обмеження роботи мереж електрозв'язку. Зокрема, мова йде про скорочення часу, обсягів їх використання або зміну режимів роботи. Також дозволяється тимчасове припинення роботи мереж зв'язку.

Також повідомляється, що повноваження з управління мережею електрозв'язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при президенті Білорусі. Невиконання операторами вимог про відключення зв'язку буде грубим порушенням, їм загрожуватимуть санкції аж до позбавлення ліцензії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках змін до конституції Білорусі планується урізати повноваження президента в частині його законодавчих функцій. Передбачається, що таким чином Лукашенко намагається урізати повноваження для свого можливого наступника.

Зокрема, він вже натякав на те, що декрет про передачу влади буде не потрібен, коли Білорусь отримає нового президента.

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