RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко цинично объявил "год мира" в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Диктатор Александр Лукашенко своим указом провозгласил "год мира и созидания" в Беларуси, несмотря на участие Минска в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Президентом Республики Беларусь 2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ № 1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко", - сказано в указе.

Отмечается, что документ был утвержден якобы "с целью консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства".

"Ключевыми направлениями в предстоящем году будут совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе", - подчеркивается в указе Лукашенко.

Там добавляется, что такой шаг "станет белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в начале января Россия планирует ввести военное положение. При этом РФ и Беларусь закроют границы для мужчин призывного возраста.

Позже начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что очередную волну мобилизации в России хотят начать с 5 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьВойна России против Украины