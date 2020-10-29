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Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі

Автор: РБК-Україна

На тлі протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. На його місце призначили Івана Кубракова.

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Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Відзначимо, напередодні Караєв в інтерв'ю каналу "Білорусь 1" заявив, що силовики, які вривалися до квартир мінчан, не порушували закон. Мова йде про інциденти, коли протестувальники намагалися сховатися від міліції в чужих квартирах.

Нагадаємо, раніше Караєв також заявляв, що силовикам вдалося збити першу хвилю протестів, але зараз в країні спостерігається друга хвиля.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

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