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Лукашенко змінив генпрокурора Білорусі

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового генерального прокурора Білорусі. Ним став екс-голова держкомітету судових експертиз Андрій Швед.

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Про це повідомляє видання "БелТА".

Лукашенко назвав зміну генпрокурора природним процесом після виборів.

Попередній голова Генеральної прокуратури Олександр Конюк працював на посаді генерального прокурора 9 років.

Андрій Швед закінчив юридичний факультет БГУ (1996). Працював в прокуратурі Мінська (1996-1998), Генеральній прокуратурі (1998-2006). Він був начальником експертно-правового управління Ради безпеки. У 2010-2011 рр. - заступник генерального прокурора. З 2013 року - перший керівник Комітету судових експертиз.

Андрій Швед очолював оперативно-розшукову групу з розслідування вибуху в метро в 2011 році.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко вирішив змінити голів Радбезу і КДБ.

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