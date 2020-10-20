Знайдемо кожного: Лукашенко заявив про нову тактику щодо протестувальників

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Раніше в МВС Білорусі погрожували застосуванням зброї

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що влада країни змінила тактику стосовно учасників проходять в Мінську акцій протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня. Раніше силовики погрожували застосуванням зброї.

Про це пише "Белта".

"Погано, що хитаються по Мінську, погано, що ведуть себе нахабно. Але ми поміняли тактику. Ми в спокійному режимі знайдемо кожного. Сучасні засоби дозволяють це робити, що ми, до речі, і робимо. І кожен відповість за свої діяння. Я тут не погрожую. Ми в цьому напрямку працюємо. І це дає певний ефект", - заявив Лукашенко.

Відзначимо, раніше в МВС Білорусі назвали протестувальників в країні фашистами, і що по-справжньому силу проти демонстрантів силовики ще не застосовували.

Крім цього, раніше про готовності застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли в міліції Мінська. У МВС пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю проти демонстрантів.

Нагадаємо, позавчора в Білорусі пройшов "Партизанський марш" в ході якого, за даними правозахисників, затримали не менше 230 осіб.