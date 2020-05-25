Лукашенко має намір сформувати новий склад уряду до виборів

У понеділок, 25 травня, президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір сформувати новий уряд до президентських виборів у Білорусі. Вони повинні відбутися 9 серпня 2020 року.

Про це повідомляє DW.

Оголошення нового складу Кабінету міністрів Лукашенко назвав принциповим питанням - "щоб люди бачили, з ким ми будемо працювати".

"Ми завжди після реєстрації чинного президента в кандидати в президенти оголошували новий склад уряду до виборів", - повідомив білоруський лідер.

"А то що? Вибори пройшли, люди за тебе проголосували... А ти не родичів, не то коханих, не те рідних і інших в цей уряд тягнеш", - додав він.

Зазначимо, члени нинішнього уряду Білорусі займають свої посади з 18 серпня 2018 року. Перед цим Лукашенко відправив у відставку кабінет Андрія Кобякова за невиконання вказівок глави держави.

Нагадаємо, Лукашенко в шостий раз висувається на пост президента Білорусі, про що свідчить інформація від Центральної виборчої комісії країни.

Раніше він заявляв, що перенесення виборів через пандемію COVID-19 порушить Конституцію країни.