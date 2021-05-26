Лукашенко зробив заяву через затримання Протасевича і заборону польотів над Білоруссю

Він заявив, що влада вжила найжорсткіших заходів.

"Наші дії могли здатися надмірними тим, хто виправдовує їх злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни", - сказав Лукашенко.

За його словами, "недоброзичливці" Білорусі перейшли від "організації бунтів до етапу удушення".

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Білорусь вчинила так, як вчиняє суверенна держава, прийнявши рішення про висилку співробітників латвійського посольства.