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Лукашенко начал призыв офицеров запаса на военную службу

Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил призвать офицеров запаса на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу его пресс-службы.

"Документом предполагается призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными силами Республики Беларусь на плановой основе.

"Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что Лукашенко в четверг, 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в стране все-таки готовятся.

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