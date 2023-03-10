Лукашенко начал призыв офицеров запаса на военную службу

В пятницу, 10 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил призвать офицеров запаса на военную службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу его пресс-службы.
"Документом предполагается призвать в 2023 году в Вооруженные силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными силами Республики Беларусь на плановой основе.
"Реализация этого указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава в Вооруженных силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что Лукашенко в четверг, 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.
Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и объявлять не планируют, поэтому "белорусы могут быть спокойны". При этом он не скрывал, что к войне в стране все-таки готовятся.
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