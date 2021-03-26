Лукашенко розпорядився створити в Білорусі "найкращу" COVID-вакцину

"Вітчизняна вакцина - справа честі Гусакова (Володимир Гусаков - голова президії Національної академії наук Білорусі, - ред.) і Пиневича, МОЗу та Національної академії наук, в найкоротші терміни зробити найкращу вакцину. Чому найкращу? Тому що досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, в індійців. Багато хто вже робить ці вакцини. Ми вже дещо знаємо, ми не на голому місці це робимо", - заявив Лукашенко.

За його словами, якщо буде необхідно, китайська сторона готова підтримати й допомогти Білорусі в цьому питанні.

"Треба встати на плечі тим, хто це вже зробив, і зробити хорошу вакцину. Якщо вийде надійна, якісна - 98-99% гарантії - це буде прорив. До гарного треба прагнути", - додав Лукашенко.

За його словами, до появи власної вакцини в планах стоїть провакцинувати практично все своє населення - 60% на першому етапі. Імунізація буде проводитися "покупною вакциною (і тією - ред.), яку зробимо за російськими технологіями".