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Лукашенко распорядился создать в Беларуси "самую лучшую" COVID-вакцину

Автор: Андрей Василюк

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минздрав и Национальной академии наук страны должны разработать "самую лучшую" вакцину от коронавируса "в кратчайшие сроки".

Об этом Лукашенко сказал 26 марта на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, передает БЕЛТА.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (Владимир Гусаков - председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, - ред.) и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индийцев. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил Лукашенко.

По его словам, если будет необходимо, китайская сторона готова поддержать и помочь Беларуси в этом вопросе.

"Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - добавил Лукашенко.

По его словам, до появления собственной вакцины в планах стоит провакцинировать практически все свое население - 60% на первом этапе. Иммунизация будет проводиться "покупной вакциной и (той, - ред.), которую произведем по российским технологиям".

Напомним, в феврале Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста "могут приболеть".

Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса.

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