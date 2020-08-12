Лукашенко про протестувальників: люди з кримінальним минулим і безробітні

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим. За його словами, безробітні "повинні бути вивчені".

Про це він заявив на засіданні Радбезу Білорусі, передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко заявив, що уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки. Він також заявив, що безробітні "повинні бути вивчені, і їм має бути запропонована робота".

"Основа всіх цих так званих протестуючих - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить," гуляй дядько по вулицях і проспектах ". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися треба на роботу тим, хто не працює" , - додав Лукашенко.

Нагадаємо, за три дні протестів у Білорусі було затримано близько 6 тисяч осіб; крім того, Міністерство внутрішніх справ країни вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Детальніше про ситуацію в країні читайте в колонці "Час бунту: до чого приведуть протести проти Лукашенка в Білорусі".