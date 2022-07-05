Лукашенко "пророкує" голод у світі: Не лише через українське зерно

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що "голоду у світі бути". І причиною тому є не лише блокування експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Белта".

"Щодня світ лякають голодом до осені та зими - небаченим із часів Великої Вітчизняної війни. Голоду бути. І не лише через те, що не вивезли українське зерно", - каже Лукашенко.

Він вчергове звинуватив Захід у введенні санкцій та пригрозив "зривом наступних агросезонів".



"Ви бачите безпорадність, з якою ціла ООН намагається запобігти неминучій кризі. 50 країн світу критично від них залежать. Так це ще квіточки. Божевільний маховик санкцій щодо добрив, нафтопродуктів, логістики перевезень (фрахт, страховка) загрожує зірвати та наступні агросезони обвалити ринки продовольства", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно білоруський диктатор заявив про нову "сутичку" за переділ світу і назвав її місце.

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