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Лукашенко зізнався в мріях про "слов'янську державу" і образився, що це приписують Путіну

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, що давно мріяв про створення панслов'янської держави ще до того, як ця ідея відвідала президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France-Presse.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "русского мира". Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших. І ми не повинні втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав він.

За словами Лукашенка, ця ідея спала на думку першому саме йому, а не Путіну.

"Я про це говорив. Тому Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", - сказав він.

Нагадаємо, 28 травня білоруський президент Олександр Лукашенко провів в Сочі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. На зустрічі обговорювалося, в тому числі створення між країнами союзної держави.

До цього Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

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Олександр Лукашенко