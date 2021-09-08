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Лукашенко пропонує відмовитися від прийому нелегалів назад до Білорусі

Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко вніс до парламенту Білорусі законопроект, яким пропонує призупинити дію угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Ця угода зобов'язувала Мінськ приймати нелегалів, які з білоруської території потрапляли до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що угода з ЄС визначала механізм передачі, прийняття та повернення осіб, які порушили умови в'їзду, перебування та проживання. Найближчим часом відповідні зобов'язання Білорусі будуть заморожені.

У Лукашенка пояснили, що це рішення прийнято нібито відповідно до міжнародного права.

Зазначимо, реадмісія - це згода держави назад прийняти своїх громадян або іноземців, які перебували на території країни, які підлягають депортації з іншої держави.

Нагадаємо, раніше Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, оскільки з території цієї країни йде наплив мігрантів.

ЄС звинувачує Лукашенка у створенні штучного міграційного тиску на східному кордоні.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь