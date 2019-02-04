Лукашенко доручив збільшити кількість прикордонників у Білорусі

Мова йде про створення нових підрозділів

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету увеличить численность штата пограничников в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента страны.

В частности, речь идет о создании новых подразделений.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, особенно оружия, перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил Лукашенко.

Кроме того, сообщается, что в связи с расширением штата необходимо усилить мобильные подразделения пограничных отрядов в резерве, которые выдвигаются на место в случае обострения ситуации, пояснил президент.

Напомним, ранее Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. В частности, Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей.

Лукашенко считает важным дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.