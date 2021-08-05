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Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі

Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко доручив своїм силовикам закрити "кожен метр" кордону Білорусі. Рішення він озвучив сьогодні на нараді з питань ситуації на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Він уточнив, що ніхто не повинен потрапити в Білорусь з "півдня або заходу".

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня або з заходу, ступити не повинна", - підкреслив білоруський лідер.

За словами Лукашенка, такий крок необхідний нібито для того, щоб суміжні країни не змогли реалізовувати тактику видворення нелегальних мігрантів через офіційні пропускні пункти.

"Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури", - сказав він.

Як відомо, на півдні Білорусь межує з Україною, на заході - з Польщею, на півночі - з Литвою і Латвією, а східним сусідом є Росія.

Нагадаємо, Литва та Білорусь конфліктують через потік нелегальних мігрантів між їхніми країнами. Литва звинувачує Білорусь у пропуску іноземців, які потім намагаються потрапити в ЄС.

4 серпня стало відомо, що на кордоні між країнами помер нелегальний мігрант.

Раніше Білорусь залишила в силі рішення про заборону в'їзду на свою територію українцям. Однак в обмеженнях є винятки.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьКордон з Україною