Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі

Він уточнив, що ніхто не повинен потрапити в Білорусь з "півдня або заходу".

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня або з заходу, ступити не повинна", - підкреслив білоруський лідер.

За словами Лукашенка, такий крок необхідний нібито для того, щоб суміжні країни не змогли реалізовувати тактику видворення нелегальних мігрантів через офіційні пропускні пункти.

"Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури", - сказав він.

Як відомо, на півдні Білорусь межує з Україною, на заході - з Польщею, на півночі - з Литвою і Латвією, а східним сусідом є Росія.