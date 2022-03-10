Лукашенко доручив забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС

Цей крок був зроблений після того, як в середу Київ попередив про небезпеку витоку радіації на Чорнобильській АЕС у зв'язку з відключенням електроенергії на об'єкті, розташованому недалеко від кордону України з Білоруссю.

"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити... доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.

Він також наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, як стверджує Лукашенко,"переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".

"Ми не знаємо, чому вони йдуть у бік Чорнобильської станції", - заявив він.