Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною

Білорусь створить оперативне командування своїми війська на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника білоруського режиму Олександра Лукашенка на засіданні з військовим керівництвом країни.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, окрім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - південний.

"Міністр оборони нам запропонував створити нове командування на південному напрямку. Це було ще минулого року.... Але тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок, разом західним, північно-західним буде і південне крило", - заявив глава режиму.

Лукашенко зазначив, що вже зараз треба відправляти нові підрозділи до південного кордону, не чекаючи створення нового оперативного командування, щоб білоруські війська отримували досвід.