Лукашенко може попросити Путіна повернути ядерну зброю: за якої умови

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко може попросити Росію повернути ядерну зброю до країни. За умови, що НАТО перекине ядерне озброєння з Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "РИА Новости".

Зокрема, його запитали, що буде, якщо ядерну зброю розмістять у Польщі.

"Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь ... Ми домовимося яку. Ту ядерну зброю, яка буде найбільш ефективно при такому зіткненні. Я ж не дарма сказав, ми на території Білорусі до цього готові", - зазначив Лукашенко.

Зазначимо, після розпаду СРСР Білорусь як і Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і передала боєголовки Росії.