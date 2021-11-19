НАТО може розмістити ядерну зброю в Східній Європі: названо умову

Північноатлантичний альянс НАТО може розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи. Але за умови, що Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції "NATO Talk 2021" в Берліні.

"Звичайно, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території, але альтернатива цьому - ядерна зброя в інших європейських країнах, в тому числі на схід від Німеччини", - заявив він.