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НАТО може розмістити ядерну зброю в Східній Європі: названо умову

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Берлін, П'ятниця 19 листопада 2021 12:33
НАТО може розмістити ядерну зброю в Східній Європі: названо умову Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Північноатлантичний альянс НАТО може розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи. Але за умови, що Німеччина відмовиться від її розміщення на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на конференції "NATO Talk 2021" в Берліні.

"Звичайно, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території, але альтернатива цьому - ядерна зброя в інших європейських країнах, в тому числі на схід від Німеччини", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Росія нарощує ядерний потенціал і підриває ключові угоди з НАТО.

А посол України в Німеччині Андрій Мельник у квітні казав, що Київ підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО.

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НАТО Єнс Столтенберг Ядерна зброя
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