Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним. Він також заявив, що на сьогодні народи обох країн знову стали братніми.

Про це він заявив у ході відвідування Барановицького професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що у зверненні перед виборами вказував на те, що білоруський і російський народи стали партнерами, а не братами. За його словами, в Кремлі почули Мінськ і сторони на сьогодні знову стали братами.

"Але навіщо чекати, щоб нас хтось притиснув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок", - завив він.

Він підкреслив, що разом з російським президентом Володимиром Путіним вже зробив висновки.

"І щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну вітчизну. Наша спільна вітчизна, де живуть два народи від одного кореня. Це вітчизна від Бреста до Владивостока", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні на протести в Білорусі почали виходити студенти, вже відомо про затримання і розгон акції в Мінську.

Зазначимо, раніше Лукашенко відреагував на санкції країн Балтії, заявивши, що західні країни "дали команду "фас".