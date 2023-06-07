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Лукашенко помиловал бывшую оппозиционерку из России Сапегу

Фото: Софию Сапегу выпустили из тюрьмы (twitter.com/belamova)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать россиянку Софью Сапегу. Она была девушкой экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА" в Telegram.

Как отмечают в пропагандистском издании, первым о помиловании Сапеги рассказал губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. Он возглавил делегацию, которой передали бывшую оппозиционерку.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение", - обратился к помилованной российский чиновник.

При этом сама Сапега слезно поблагодарила, что ее освободили после незаконного задержания.

"Хочется поблагодарить Президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", - заявила она.

Задержание Протасевича и Сапеги

Напомним, в 2021 году Протасевич и Сапега направлялись из Греции в Литву. Когда самолет пролетал над территорией Беларуси, войска страны подняли в воздух истребитель, который принудил воздушное судно провести экстренную посадку.

Пару оппозиционеров задержали и поместили в СИЗО. Позже Сапеге предъявили обвинения по семи статьям и приговорили к шести годам тюрьмы.

Оппозиционерка решила пойти на сделку с режимом Лукашенко и признала свою "вину".

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Александр ЛукашенкоБеларусьРоман Протасевич