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Лукашенко похвалився першим вітчизняним ноутбуком. Але білоруського там всього 12%

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Мінськ, Четвер 01 вересня 2022 12:53
Лукашенко похвалився першим вітчизняним ноутбуком. Але білоруського там всього 12% Фото: Лукашенко похвалився першим вітчизняним ноутбуком (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко продемонстрував нібито перший вітчизняний комп'ютер. Однак майже всі деталі в ньому виявилися закордонного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта"

Під час відкритого уроку, який проходить у Палаці республіки в Мінську, Лукашенко показав "перший білоруський комп'ютер".

За його словами, ноутбук створений на білоруському заводі "Горизонт".

"Чесно скажу, в ньому сьогодні близько 12% білоруського. До кінця року буде 30%. Але важливий сам факт", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив заходу ядерною зброєю, заявивши, що військова авіація Білорусі вже переобладнана під можливість його несення.

Також Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. За його словами, Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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