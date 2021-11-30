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Лукашенко про поїздку до Криму: "означатиме визнання російською територією"

Автор: Олександр Мороз

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив, що його поїздка до окупованого Криму означатиме визнання півострова "російською територією". Хоча такого питання у нього в розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним не стоїть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю "РИА Новости".

"Якщо президент вже туди (в Крим, - ред.) приїхав... з президентом Росії. Слухайте, які ще можуть бути визнання?! Це вже масло масляне, як в Росії кажуть", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що це означатиме "визнання Криму російською територією".

"Хоча ані для мене, ані для Путіна - це не секрет, і більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною і Путіним такого питання немає", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що ще до так званого референдуму він розумів, що Крим нібито де факто вже був російською територією. А після фейкового референдуму "де-юре став російським".

Відзначимо, в серпні він заявляв, що готовий визнати Крим територією РФ, коли останній російський олігарх почне постачати туди продукцію.

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Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяКрим