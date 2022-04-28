Лукашенко підтвердив плани разом з Путіним відродити СРСР

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко разом з президентом Росії Володимиром Путіним планує відродити союзну державу за принципом Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). До нього можуть увійти країни, які входили до його складу в XX столітті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".
Зокрема, на зустрічі з губернатором Воронезької області Росії Олександром Гусєвим він заявив, що бачить велику зацікавленість у розвитку співпраці з Білоруссю.
"Завдяки вам ми маємо таку співпрацю і намагаємося вибудувати єдину союзну державу на нових принципах, щоб ніхто не був в образі, щоб розвивалися суверенні, незалежні держави - Білорусь і Росія. До такого союзу, впевнений, будуть підключатися й інші республіки колишнього Радянського Союзу", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше про бажання Путіна відродити СРСР заявляла заступник голови Державного департаменту США Вікторія Нуланд, але Кремль підкреслював, що це неможливо.
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