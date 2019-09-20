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Лукашенко підписав з ЄС угоду про спрощення візового режиму

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Білорусь і ЄС з 2014 року проводять підготовку до запровадження безвізового режиму

Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про підписання угоди з Євросоюзом про спрощення візового режиму та реадмісію. Про це повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що документ буде опублікований сьогодні.

"Главою держави прийнято рішення, яке сьогодні буде опубліковано, про підписання угоди з Європейським союзом про спрощення видачі віз та реадмісії", - заявив Глаз.

Зазначимо, Білорусь і ЄС з 2014 року проводять консультації щодо проектів угод про спрощення візових формальностей та реадмісії.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Білорусь і Європейський Союз можуть підписати угоду про спрощення візового режиму. Тоді повідомлялося, що у зв'язку з новою візовою політикою ЄС, яка почне діяти восени, шенгенська віза для білорусів подорожчає з 60 до 80 євро. Втім, цього не станеться, якщо сторони домовляться про спрощення візового режиму та реадмісію.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України і Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог. Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

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