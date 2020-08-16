Лукашенко відкинув повторні вибори: не може бути більше 80% фальсифікацій

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкинув повторні вибори. Про це він заявив в ході виступу перед учасниками провладного мітингу в Мінську.

"Вибори відбулися, не може бути більше 80% фальсифікацій. Нас хочуть послабити, хто буде проводити ці вибори? Бандити і урки", - заявив він.

Лукашенко також закликав опозицію не чіпати лікарів і журналістів державних ЗМІ, інакше "отримаєте сповна".

"Я вас попереджав: вибори будуть цікавими, а після виборів - ще цікавіше. Як у воду дивився. Я вас покликав, щоб захистити країну", - додав він.

Нагадаємо, в п'ятницю, 14 серпня, ЦВК Білорусі оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80,1% голосів, тоді як Світлана Тіхановська - 10,1%.

Вибори в Білорусі відбулися минулої неділі, 9 серпня. Увечері того ж дня були озвучені попередні результати виборів, згідно з якими перемагав Лукашенко. Глава ЦВК країни заявляла, що офіційні результати суттєво від попередніх відрізнятися не будуть.

Після закриття виборчих дільниць по всій Білорусі почалися акції протестів, які тривають досі. Однією з вимог демонстрантів є перевибори, оскільки вони заявляють про масову фальсифікацію на виборах, що відбулися.