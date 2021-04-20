Лукашенко про відносини з Україною: ми не будемо лоб в лоб стикатися

У Білорусі не хочуть поганих відносин з Україною і з певних питань не будуть стикатися лоб в лоб. Тим не менш Мінськ змушений реагувати на нібито переходи "червоних ліній".

Про це на зустрічі з українським нардепом Євгеном Шевченко заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА .

"Ми не будемо лоб в лоб з якихось питань стикатися з Україною і вести себе непристойно. Ну, десь ми будемо змушені реагувати, якщо вже далі нікуди, якщо вже ми переходимо ці заборонені червоні лінії", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що з початком конфлікту на Донбасі білоруська сторона прийняла 150 000 українців.

"Хтось потім повернувся, багато працевлаштувалися тут, і указ я підписав, надавши рівні права українцям в Білорусі. А це, ви знаєте, великий соціальний пакет. Це безкоштовна освіта, безкоштовне медичне обслуговування, працевлаштування на роботу", - додав Лукашенко.