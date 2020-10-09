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Лукашенко оголосив кадрові чистки через студентські протести

Автор: РБК-Україна

Через участь студентів у протестах в Білорусі звільнять ректорів кількох вищих навчальних закладів. Білоруські студенти продовжують влаштовувати акції, в тому числі, прямо у вишах.

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Про це заявив президент Олександр Лукашенко на нараді з представниками уряду, передає БЕЛТА.

За його словами, активній частині суспільства потрібно "дати чіткий орієнтир" подальшого розвитку суспільно-політичної ситуації в Білорусі. При цьому у нього є питання до Міністерства освіти.

"Поведінка частини студентів показує їх, м'яко кажучи, недбале ставлення до вищої освіти. Це може призвести до втрати її цінності як значимої соціальної сходинки. Недопрацьовують ректори вишів. Найближчим часом, протягом тижня, ми повинні вирішити кадрову проблему по таким вишам", - додав він.

Нагадаємо, з початку протестів у Білорусі в серпні були затримані понад 13,5 тисяч осіб. Протестувальники незгодні з результатами виборів президента, вимагають від Лукашенка звільнити політв'язнів, призначити нові вибори і добровільно піти з посади.

Опозиціонерка Світлана Тіхановська пропонує Лукашенку імунітет від переслідувань, якщо той погодиться на зміну влади.

Прогноз погоди
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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьпротестстуденты