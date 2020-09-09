Лукашенко звинуватив Україну і Захід в управлінні протестами в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в країні керуються США, Польщею, Чехією, Україною та Литвою. За його словами, ніякої дестабілізації в країні немає.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Зокрема, він заявив, що протестами керують американці через центр під Варшавою.

"Нас спробували полискотати, як я зараз розумію, різними родами навчаннями біля кордону Білорусі. У кордонів, скажімо, союзної держави. На майбутнє це визначення нам знадобиться. І мені довелося пів армії Білорусі мобілізувати для того, щоб цьому протистояти", - заявив він.

Він зазначив, що Білорусь посилила охорону держкордону в усіх напрямках, крім Росії.

"Перш за все, що я маю на увазі під зовнішнім фактором: управління ззовні, в даному випадку, і ми, і росіяни знають, хто керує і звідки керує - американці з центру під Варшавою через відомі Telegram-канали. Другий центр - це Чехія. Ну, а потім вже Литва, і, на жаль, в Україні створюють там опорні пункти для того, щоб впливати на Білорусь ", - сказав він.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків "Вагнера".

Як писало РБК-Україна, найманців затримали в республіці Білорусь ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх в підготовці масових заворушень.