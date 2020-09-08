Лукашенко назвав відповідальних за протести: США і "буржуйчики"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що за протестами в країні нібито стоять США. Він також вважає, що в країні сформувався клас "буржуйчиків", які прагнуть влади.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає ТАСС.

За його словами, за протестами в Білорусі, з одного боку, стоять зовнішні сили - насамперед, американці, які діють через центри в Польщі та Чехії. Але, з іншого боку, є і внутрішні причини.

"Це те, що в Білорусі виросло два нові покоління і сформувався невеликий клас "буржуйчиків", які хочуть влади", - цитує ТАСС білоруського президента.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" на посаді президента Білорусі. В той же час висловив впевненість, що тільки він зможе "захистити білорусів".

Лукашенко також заявив, що просто так не піде.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати", - зазначив він в інтерв'ю російським ЗМІ.

Сьогодні білоруський президент дав інтерв'ю ряду російських видань. На даний момент воно не вийшло в ефір, а російські ЗМІ роздають новини з окремими цитатами.