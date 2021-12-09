Лукашенко про наміри Польщі побудувати стіну на кордоні з Білоруссю: дурна затія

"Це була перемога європейської демократії. Всі кричали: немає розділових смуг і стін на кордонах! Тепер що, вони хочуть обгородити стіною в п'ять з половиною метрів? Якось з ідеологією і демократією не в'яжеться. Дурна, безглузда затія", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що на окремих ділянках білорусько-польського кордону вже побудували стіну, однак це не сприяє стримуванню біженців:

"Як визнають спецслужби Польщі, найбільше біженців проникло на тих ділянках, де побудована ця стіна. Всього близько 25 тисяч осіб. Тому чи є сенс в такому випадку будувати подібну стіну?",- заявив Лукашенко.

При цьому він нагадав плани Сполучених Штатів відгородити від Мексики стіною.

"Один президент будував, другий зараз руйнує. Думаю, що може вийти так і в Польщі. Ми не напружуємося з цього приводу. Це їхня проблема. Нехай будують. Нам гірше не буде", - додав він.