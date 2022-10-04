Лукашенко пытается избежать войны и хочет возобновить диалог с Западом, - ЦПД

Решение Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и объявить мобилизацию окончательно лишают Лукашенко возможности и в дальнейшем оставаться пассивной поддержкой российской агрессии. Он стоит перед выбором: либо резко отмежеваться от России, либо включиться в тотальную войну.

"В случае признания режимом Лукашенко псевдореферендумов, он должен считать любое наступление ВСУ атакой на российскую территорию. В таком случае вступают в силу обязательства двусторонних соглашений Москвы и Минска в рамках Союзного государства, что вынудит белорусскую армию вступить в полномасштабную войну", - отмечают в ГПД.

По данным ЦПД, на фоне понимания всех рисков от такого решения для себя самого и своего режима, Лукашенко активизировал попытки возобновить диалог с Западом и достичь с ним сепаратной договоренности.

"Во время кулуарных встреч с западными дипломатами на полях сессии ООН, глава МИД РБ Владимир Макей предлагал Западу "перевернуть страницу" конфронтации и снять санкции с калийной отрасли, пообещав постепенно освобождать политзаключенных. Однако его главным месседжем стала необходимость спасать Лукашенко от России", - говорится в сообщении ЦПД.

Россия не готова отпускать Беларусь

События последних дней указывают на то, что Кремль больше не собирается мириться с пассивной ролью Беларуси в конфликте с Украиной и попытками получить поддержку Запада.

"Ведь потеря Беларуси грозит Путину серьезными осложнениями - придется либо уходить из страны, либо полноценно ее оккупировать, отвлекая часть сил от войны с Украиной. Путин сделает все, чтобы заставить Лукашенко пойти на такой шаг. Прежде всего, сужая поле для маневров Минска, главной политической целью становится усиление международной изоляции режима Лукашенко и ограничение его возможностей нормализовать отношения с остальным миром", - информируют в Центре противодействия дезинформации.

В центре не исключают сценарий "дворцового переворота" и даже физической ликвидации Лукашенко в случае его отказа подчиниться Путину. При таком варианте власть перейдет в Совет Безопасности Беларуси, который возглавляет "ключевой агент влияния Кремля внутри режима Лукашенко", - выпускник Академии Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Вольфович.