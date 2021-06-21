Лукашенко використовує Протасевича як "трофей", - Тихановська

Олександр Лукашенко використовує затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича як "трофей". Всі свої заяви журналіст робить під тиском.

"Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв... Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми-то всі знаємо, що там відбувається насправді. Ми не повинні навіть обговорювати те, що він говорить", - сказала Тихановська.

Вона зазначила, що ніяк не оцінює зміст його інтерв'ю.

Раніше Тихановська заявила, що Романа Протасевича змусили до показань, які він надав у "інтерв'ю" білоруському телеканалу. До нього застосовували тортури.

Нагадаємо, заарештований в Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Протасевича затримали в Мінську 23 травня після того, як за наказом Лукашенко посадили літак, який летів в Литву.