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Лукашенко не виключив можливість визнання "ДНР" і "ЛНР"

Автор: Олександр Білоус

Олександр Лукашенко не виключив визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Рішення може бути спільним з боку Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РИА Новости.

За словами Лукашенка, рішення про визнання "ЛНР" і "ДНР" буде для Мінська і Москви взаємовигідним.

Нагадавши, Держдума РФ 15 лютого звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР". Проект підтримав 351 депутат.

МЗС України заявило, що у РФ зараз є вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти. Таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських угод.

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Олександр Лукашенко