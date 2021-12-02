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Лукашенко не виключив дострокових президентських виборів у Білорусі та назвав умову

Автор: Ольга Белей

Олександр Лукашенко не виключив проведення дострокових виборів глави держави після прийняття оновленої Конституції. Планується, що конституційний референдум відбудеться не пізніше лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю "РИА Новости".

"Вони можуть максимум відбутися в строк, але, можливо, будуть і дострокові вибори... На підставі, що президент так вирішить, або в перехідних положеннях Конституції будуть закріплені інші терміни виборів", - зазначив Лукашенко в інтерв'ю виданню.

Він також зазначив, що після прийняття на референдумі оновленої конституції необхідно буде переобрати всі органи влади. При цьому Олександр Лукашенко сумнівається, що президентські вибори відбудуться вже наступного літа.

Він також не зміг визначиться, чи стане він брати участь у наступних виборах.

"Не знаю. Чесно, не знаю", - сказав він. За його словами, це залежатиме насамперед від ситуації в країні.

"Я не збираюся йти від тієї великої політики, яка сьогодні у нас перед очима. На жаль, важкі часи", - зазначив білоруський політик.

Нагадаємо, Лукашенко визнав масове побиття затриманих на протестах після виборів президента Білорусі у 2020 році.

Опозиціонерка Світлана Тихановська визнається білоруським лідером у країнах західної демократії. У Білорусі проти неї порушено кілька кримінальних справ.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь