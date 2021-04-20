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Лукашенко: хочу, щоб Україна була нашою, три братні народи були разом

Автор: Анастасія Рокитна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його позиція щодо України залишається незмінною. Він упевнений у можливості врегулювання ситуації на Донбасі, якщо слідувати мінським угодам.

Про це він заявив на зустрічі з нардепом від української партії "Слуга народу" Євгеном Шевченком, повідомляє "БелТА".

За його словами, в цій політиці перемагає не просто сильний, а той, хто розумніший.

"Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми як слов'янські народи, три братні народи були разом. На користь народів. Ніхто не збирається підкоряти один одного, ніхто не збирається тиснути один на одного", - заявив він.

Лукашенко вважає, що врегулювати ситуацію на Донбасі можна, але тільки дотримуючись мінських угод. За його словами, врегулювання ситуації на сході країни залежить тільки від України.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. За його словами, Україна впала, а от Білорусь ще тримається.

Раніше естонська розвідка заявила, що напад російської армії на Україну та країни Балтії з території Білорусі стає дедалі реальнішим через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.

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