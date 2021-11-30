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Лукашенко хоче розмістити війська біля кордону з Україною

Автор: Валерія Поліщук

Білорусь може розмістити своїх військових на кордоні з Україною, Польщею та країнами Балтії. Зокрема, щоб реагувати на спроби створити конфлікт в країні.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю.

"Я змушений мати плани і підрозділи, частини білоруської армії, яка буде реагувати на будь-яку спробу тут створити конфлікт, на кордоні Прибалтики, Польщі та України", - заявив він.

Нагадавши, Білорусь планує з Росією провести військові навчання біля кордонів з Україною.

Крім того, міністр Литви Арвідас Анушаускас заявив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Євросоюзу може бути прикриттям військової агресії Росії проти України.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь