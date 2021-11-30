Лукашенко хоче розмістити війська біля кордону з Україною

Білорусь може розмістити своїх військових на кордоні з Україною, Польщею та країнами Балтії. Зокрема, щоб реагувати на спроби створити конфлікт в країні.
Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю.
"Я змушений мати плани і підрозділи, частини білоруської армії, яка буде реагувати на будь-яку спробу тут створити конфлікт, на кордоні Прибалтики, Польщі та України", - заявив він.
Нагадавши, Білорусь планує з Росією провести військові навчання біля кордонів з Україною.
Крім того, міністр Литви Арвідас Анушаускас заявив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Євросоюзу може бути прикриттям військової агресії Росії проти України.