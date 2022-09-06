Лукашенко хоче позбавляти громадянства білорусів, що виїхали з країни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір позбавляти громадянства білорусів, які покинули країну. Мова йде про тих, які "діяли на шкоду державі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

З такою заявою він виступив під час наради щодо змін до закону про громадянство.

"У рамках підготовленого законопроекту потрібно ще раз подивитися на тих, хто виїхав за кордон, чи діє на шкоду державі та народу, вчиняючи злочини. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали зв'язок з нею?" - каже Лукашенко.

Він також заявив, що необхідно треба обговорити вимоги до тих осіб, які отримали карту поляка чи інші документи за кордоном, абсурдно кажучи про "іншу орієнтацію".

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація". Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість ", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, що ще минулого року Лукашенко дозволив позбавляти білорусів громадянства за участь в протестах.

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