Лукашенко готовий ділитися владою, але не розмиватиме повноваження президента

За його словами, уряд, парламент і місцеві органи влади вже підготували пакет пропозицій, які можуть розширити сферу їх діяльності.

"Я їх уважно вивчав. І моя перша пропозиція - не треба миттєво всі приймати. Це має бути еволюційний процес. Частина рішень дійсно назріла сьогодні. За іншими пропозиціями розмивати повноваження глави держави ми не будемо. Це стосується в першу чергу тих сфер, де вирішуються найважливіші питання для будь-якого жителя, суб'єкта господарювання і держави в цілому", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що мова в тому числі йде про питання розпорядження землею.

"Тут моя залізна вимога: на землі сільськогосподарського призначення або лісового фонду претендувати можна тільки за окремим рішенням президента", - підкреслив він.

Крім того, Лукашенко додав, що у президента Білорусі залишаться основні повноваження, які можуть впливати на будь-яке рішення знизу доверху.

"Де б не був Лукашенко, який би не був тут президент, він буде главою держави з сильними повноваженнями, тому що, якщо ми "розчинимо" майбутнього президента, маються на увазі повноваження насамперед, країні не бувати. Вона зникне", - зазначив він.