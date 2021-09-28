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Лукашенко допускає, що може очолити Всебілоруські народні збори

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Мінськ, Вівторок 28 вересня 2021 18:59
Лукашенко допускає, що може очолити Всебілоруські народні збори Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко допускає, що може очолити Всебілоруські народні збори (ВНЗ). Зокрема, вже після того, як перестане займати президентську посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що на засіданні конституційної комісії він відреагував на розмови про те, що він може зайняти пост голови ВНЗ і в цьому статусі визначати, хто буде президентом. За його словами, навіть якщо він очолить ВНЗ, то визначатися з кандидатурою нового президента буде тільки народ.

"Як ми визначимо за конституцією - так буде обиратися президент", - підкреслив Лукашенко.

Зазначимо, Всебілоруські народні збори - це загальні збори представників білоруського уряду та інших гілок влади, керівників підприємств, діячів науки і культури. Є формою народовладдя, оскільки делегати від усіх регіонів оцінюють дії влади і визначають основні напрямки і параметри розвитку Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко погодився на референдум щодо скасування смертної кари в Білорусі.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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