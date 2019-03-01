Лукашенко буде балотуватися на черговий президентський термін

Президентські вибори в Білорусі повинні пройти не пізніше 2020 року

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я выдвину свою кандидатуру, а вы можете за меня не голосовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Президентские выборы в стране должны пройти не позже 2020 года. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году.

Добавим, что Лукашенко стал президентом в 1994 году и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что Руководство Беларуси находится под давлением Российской Федерации, чем можно объяснить его недружественные действия в отношении Украины. Глава парламента назвал очевидным то, что Украина пытается наладить добрососедские отношения с Беларусью. Однако украинской стороне понятно, "что руководство Беларуси находится под давлением и под влиянием политического руководства РФ".

Добавим, что Лукашенко во время конференции заявил, что Лукашенко выступил против возможного размещения ракет средней и меньшей дальности в Украине.